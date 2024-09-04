Чоловік вижив, бо повернувся у квартиру взяти води, в той час як його сім’я була на сходовій клітці.

Ярослав Базилевич, дружина якого з трьома доньками загинули внаслідок атаки на Львів сьогодні вранці, вижив завдяки тому, що повернувся до квартири взяти води. У цей час його сім'я перебувала на сходовій клітці будинку. Про це заявив полковник ГУ ДСНС у Львівській області Микола Гуменюк, повідомляють Новини.LIVE.

За його словами, під завалами будинку опинились люди, які були на сходах в момент удару. Вони впали до низу разом зі сходовою кліткою.

"За попередньою інформацією, чоловік був разом із ними на сходовій клітці. Однак вирішив повернутися до квартири, щоб взяти води. І це його врятувало, але це зі слів очевидців", - розповів рятувальник.

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У Першому територіальному медичному об'єднанні Львова повідомили, що наразі чоловік перебуває в офтальмологічній операційній. Після хірургічного втручання медики зможуть розповісти про стан чоловіка більше.

Ракетна атака на Львів 4 вересня - подробиці

Вранці 4 вересня Росія завдала ракетно-дронового удару по Львову. Пошкоджено житлові будинки у центрі міста, медичні та освітні заклади. Деякі з них є пам’ятками архітектури.

Внаслідок атаки загинули семеро людей, серед них – двоє дітей. Постраждали 53 людини.

Відомо, що серед загиблих – матір та три доньки. Це родина Базилевичів – Емілія (7 років), Дарина (18 років), Ярина (21 рік) та Євгенія (43 роки). Чоловікові та батькові дітей Ярославу вдалося вижити.

Також загинули 52-річна жінка та двоє чоловіків 54-х та 55-ти років.

5 вересня у Львові оголошено днем жалоби за загиблими.

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