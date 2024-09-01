Масована атака на Харків: роспропаганда видала цинічну 'версію'

Росіяни виправдовуються, що це були нібито військові цілі.

Російська пропаганда придумала цинічну версію масованих ударів по українському Харкову у неділю, 1 вересня.

Як заявило прокремлівське "РИА-Новости" з посиланням нібито на джерела у "підпіллі", ударів вдень нібито завдали по цивільних цілях, які використовували військові.

"Удару було завдано у Харкові по складу зі снарядами, а також по Палаці спорту, де базувалися ЗСУ", - цинічно заявили пропагандисти. Відео дня

Удар по Харкову 1 вересня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти обстріляли Харків, багато людей отримали поранення.

За його словами, удари завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі. Мер Ігор Терехов повідомляє, що, зокрема, у Салтівському районі 22 постраждалих, серед яких двоє дітей та два медики. Підкреслює, що є порушення конструкції газогону.

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