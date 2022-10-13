Росіяни намагаються полагодити пошкоджену конструкцію.

Американська компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки Кримського мосту, який нещодавно зазнав серйозних пошкоджень внаслідок вибухів.

Світлини Maxar з'явилися у Twitter.

"На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту", - йдеться у повідомленні.

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Супутник також зафіксував транспортні засоби, що рухаються мостом, а також пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавовни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним. Країна-агресор повідомляла про загибель трьох людей.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах зазначило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. 9 жовтня президент РФ звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту.

10 жовтня Україна зазнала масованого ракетного удару. Рашисти били по багатьох областях України. Сам Путін визнав, що це було помстою за Кримський міст.

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