За добу українські захисники знищили понад 20 одиниць техніки.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 35 870 чоловік особового складу. Вона також втратила 1582 танки, 800 артилерійських систем, 217 літаків і 186 гелікоптерів.

Оновленими даними військових втрат РФ поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Статистика традиційно розділена на загальну і добову.

Втрати Росії в Україні станом на 2 липня

особового складу — близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано;

танків — 1582 (+5);

бойових броньованих машин — 3737 (+1);

артилерійських систем — 800 (+4);

РСЗВ — 246 (+0);

засобів ППО — 105 (+0);

літаків — 217 (+0);

гвинтокрилів — 186 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 653 (+8);

крилатих ракет — 144 (+1);

кораблів / катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2614 (+4);

спеціальної техніки — 61 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на фронті. За минулу добу найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, одні з найбільш "гарячих" фронтових точок знаходяться на Луганщині. Вчора в регіоні ЗСУ відбили два штурми окупантів. Перший проводився в районі Верхньокам'янки, а другий — біля желатинового заводу у Лисичанську.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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