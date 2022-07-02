З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 35 870 чоловік особового складу. Вона також втратила 1582 танки, 800 артилерійських систем, 217 літаків і 186 гелікоптерів.
Оновленими даними військових втрат РФ поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook. Статистика традиційно розділена на загальну і добову.
Втрати Росії в Україні станом на 2 липня
- особового складу — близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано;
- танків — 1582 (+5);
- бойових броньованих машин — 3737 (+1);
- артилерійських систем — 800 (+4);
- РСЗВ — 246 (+0);
- засобів ППО — 105 (+0);
- літаків — 217 (+0);
- гвинтокрилів — 186 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 653 (+8);
- крилатих ракет — 144 (+1);
- кораблів / катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2614 (+4);
- спеціальної техніки — 61 (+0).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на фронті. За минулу добу найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, одні з найбільш "гарячих" фронтових точок знаходяться на Луганщині. Вчора в регіоні ЗСУ відбили два штурми окупантів. Перший проводився в районі Верхньокам'янки, а другий — біля желатинового заводу у Лисичанську.
Війна Російської Федерації проти України
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