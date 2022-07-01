На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони десятків населених пунктів, ворожі авіаційні удари зфіксовано біля Клинового та Покровського.

Українські військові відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони десятків населених пунктів, ворожі авіаційні удари зфіксовано біля Клинового та Покровського.

Крім того, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

"Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти зосередили основні зусилля на оточенні наших військ в районі Лисичанська. Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.

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