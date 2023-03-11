Окупанти поки ніяк не коментують "бавовну" у місті.

Мешканці окупованого Мелітополя повідомляють про понад 10 гучних вибухів у північній частині міста. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.

Наразі більше подробиць немає, тож, як зазначив очільник міста в Запорізькій області, вся інформація уточнюється.

Місцевий тг-паблік "РІА-Мелітополь" також пише про потужні вибухи у населеному пункті. За попередніми даними, вони лунають на північному заході від Мелітополя. Їх чути у всіх районах.

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"Багато хто вирішив, що це наступ ЗСУ. Окупанти в російських Телеграм-смітниках те, що відбувається, поки не коментують. Оголошень про навчання рашистів та хвалену роботу ППО не було", - додає "РІА-Мелітополь".

Ситуація в Мелітополі

Раніше мер Мелітополя Федоров повідомляв, що Росія перетворила місто на військову базу та хаб для "двохсотих". Та ЗСУ регулярно влаштовують окупантам у цьому населеному пункті "пекло": там регулярно прилітає по місцях скупчення загарбників.

Бої за Мелітополь почалися з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, окупанти атакували аеродром. 26 лютого 2022 року російські війська тимчасово окупували місто.

Наразі, говорячи про контрнаступ ЗСУ, багато експертів та представників влади сходяться на тому, що насамперед потрібно йти в нього на Запорізькому напрямку.

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