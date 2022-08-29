За його словами, активні бойові дії у Харківській області тривають на півночі, північно-східному та південно-східному напрямках.

Російські окупаційні війська продовжують намагання прорвати позиції Сил оборони у Харківській області.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Суспільне.

За його словами, активні бойові дії у Харківській області тривають на півночі, північно-східному та південно-східному напрямках.

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"Він перейшов до нової тактики: пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил, для того, щоб просунутися хоч якось. Однак наразі він жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно несе втрати і відходить на раніше зайняті свої позиції", - сказав Синєгубов.

За його словами, продовжується російський терор місцевого населення — зокрема, обстріли Харкова з реактивних систем залпового вогню.

"У них тактика така: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали, а куди воно летить, для них це навіть не ціль, а просто як факт. У них є завдання — обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки, упродовж дня", — сказав голова обладміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня стало відомо, що на випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей. Хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

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