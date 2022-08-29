ЗМІ повідомили про вибухи в Херсоні та Дніпропетровській області.

Вибухи в понеділок, 29 серпня, пролунали в Харкові, Херсоні та Дніпропетровській області. Інформація про жертви і постраждалих не надходила.

Про це повідомляє Суспільне.

Відзначається, що біля Херсона чутні звуки вибухів. За даними очевидців, є попадання у військовий об'єкт. Крім того, повідомлялося про вибухи в Харкові і в Дніпропетровській області

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У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в місті прогриміли вибухи. За його словами, окупанти вдарили по місту касетними снарядами.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" по приватному сектору. Інформації про жертви або постраждалих на даний момент немає", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - що відомо

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Як повідомляв Генштаб ЗСУ вранці, 28 серпня, ЗСУ зупинили наступ окупантів на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Напередодні стало відомо про перекидання в Україну добровольчих батальйонів третього армійського корпусу. Таким чином, Путін постарається відновити наступ на Донецькому напрямку, де просування противника застопорилося, а частину кинути на південь в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

У той же час аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що нові добровольчі батальйони переламають хід війни і якось істотно вплинуть на поточну ситуацію.

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