Уже було знищено кілька одиниць "Піонів", проте є інформація, що росіяни ще підтягують ці установки і накопичують їх у Херсонській області.

Миколаїв вже три місяці готується до можливого наступу росіян.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю "РБК-Україна". З 480 тисяч осіб населення, в Миколаєві залишилося приблизно 230 тисяч.

"Копаємося, заливаємо бетоном те, що потрібно, готуємо різні фортифікаційні сюрпризи до можливого нападу і, звичайно, накопичуємо війська для того, щоби вдарити у відповідь", - розповів мер.

На думку Сєнкевича, найближчим часом нічого зміниться.

"Лінія фронту знаходиться на місці вже приблизно місяць. Вона дещо рухається туди-сюди, але суттєво не змінюється. Вони також окопуються біля Херсона, вони також очікують нападу чи наступу нашої армії. Усі сьогодні очікують змін на фронті. Я думаю, вони настануть, коли дійде летальна зброя дальньої дії зі Сполучених Штатів та країн НАТО", - заявив він.

Мер розповів - ближче до напрямку Миколаєва росіяни підтягнули самохідні артилерійські установки типу "Піон".

"Їхня дальність, залежно від снарядів, які вони використовують, складає до 47 кілометрів. Вони їх перекидають з Криму до Херсонської області. Далі ворожі війська під'їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають гатити. Вони дістають до двох районів – віддаленого району Корабельного і частини Інгульського району міста Миколаєва... Вони просто гатять у напрямку міста, попадають по житлових районах і вбивають мирних людей", - заявив мер.

Уже було знищено кілька одиниць цих "Піонів", проте є інформація, що росіяни ще підтягують ці установки і накопичують їх у Херсонській області.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Російська Федерація найближчими місяцями може здійснити наступ на два українські обласні центри - Миколаїв та Запоріжжя.

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