Ситуація може дуже швидко розвиватися, зазначив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації.

Російська Федерація найближчими місяцями може здійснити наступ на два українські обласні центри - Миколаїв та Запоріжжя.

Поки українська сторона не спостерігає великих скупчень сил супротивника для атаки, розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в коментарі Reuters.

"У найближчі місяці, я думаю, у них (окупантів - Ред.) є деякі можливості для наступу на Запоріжжя і Миколаїв. Але поки ми не бачимо ні перегрупування, ні великих скупчень військ для атаки", - поділився чиновник.

За його словами, зараз все рухається дуже повільно, але ситуація може розвиватися дуже швидко.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Противник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, в Миколаєві та Запоріжжі, були жертви та постраждалі.

Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та на півдні української держави.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі Збройних сил України поділилися, що станом на 8 червня на нашій території вдалося знищити близько 31 тисячі 500 ворогів.

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