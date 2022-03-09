Окупант поскаржився мамі на війну в Україні.

Українські спецслужби перехопили розмову ще одного російського окупанта, який поскаржився мамі на війну в Україні.

За його словами, він знав, куди їде. При цьому мама його впевнена, що син їхав "на зачистку", а не на "бойові дії". Крім того, вона хоче, щоб її син повернувся додому, і якщо потрібно, вона передасть йому грошей.

"Ви туди їхали не для того, щоб вас кришили як вінегрет", - сказала мама.

На це окупант відповів, що через два дні, можливо, керівництво буде виводити їх з України.

"Мамо, ми приїхали не на бойові дії, ми приїхали на війну. Ми приїхали просто в пекло. Нас просто обдурили всіх. Ось у чому ситуація", - сказав російський військовий.

Вас також можуть зацікавити новини: