Частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння бундесверу.

Уряд Німеччини заявляє, що надав Україні військову допомогу на 28 млрд євро. Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс надіслав владі запит із вимогою пояснити ці цифри.

Як пише видання BILD, з'ясувалося, що 3,4 млрд євро з цієї суми можуть бути повернуті з коштів ЄС. Частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння бундесверу. Парламентарій оцінює цю різницю ще в 2,6 млрд євро. З урахуванням цих та інших недоїмок виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд. Це на 23% менше, ніж запевняє влада.

Гедехенс наполягає, що і ці цифри перебільшені. Сюди входять суми, обіцяні Україні на майбутнє аж до 2028 року. Неясно, що станеться з цими грошима на той час. Депутат вважає, що в реальності Києву поки передано лише 10,2 млрд євро від Берліна.

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"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді, ми ще не виділили навіть половини цієї суми. Канцлер насамперед стурбований підвищенням власного авторитету. І, на жаль, занадто мало - Україною", - заявив Гедехенс.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке називає ситуацію "креативом під час бухгалтерського обліку" і "зачарованими мільярдами".

Допомога Україні від Німеччини

Нещодавно Німеччина оновила список військової допомоги, яку вони вже надали Україні. Українська армія отримала безпілотні літальні апарати, боєприпаси та інше озброєння.

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