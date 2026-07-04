ГУР знищило російський винищувач на аеродромі 'Бельбек' (відео)

Орієнтовні збитки, завдані росіянам, можуть становити десятки мільйонів доларів.

У ніч на 26 червня фахівці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок операції знищено російський винищувач МіГ-29.

Як повідомила прес-служба ГУР, одним ударом спецпризначенці також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак окупантів.

Зазначається, що орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів.

В розвідці також показали ексклюзивне відео ураження.

Удари по об’єктах РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 липня українські безпілотники атакували один із найбільших російських морських терміналів з перевалки нафтопродуктів на Балтиці.

Атаку здійснили оператори 1-го окремого центру у взаємодії з ССО, СБУ, Головного управління розвідки та іншими складовими Сил оборони.

Також оператори 1-го окремого центру уразили головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту "Кронштадт". Об’єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Петербургу.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував удар по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі.

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