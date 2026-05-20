Російські 'Панцирі' в Криму 'замовчали': військовий експерт розкрив ситуацію з ППО

В окупованому Росією українському Криму у російської армії виник дефіцит ракет для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь". Як зазначає проєкт "Радіо Свобода" "Крим.Реалії", після ураження минають тижні, а іноді й місяці, коли на атакованій російській позиції з'являється "Панцирь" на заміну.

Починаючи з березня, місцеві пабліки в Криму часто повідомляли, що під час ударів українських безпілотників "Панцирі" "мовчать", лунає лише стрілянина з автоматів та кулеметів.

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу на умовах анонімності зазначив, що командири розрахунків ЗРГК опинилися у складній ситуації: тепер вони мають визначати "важливість" цілі та чи варто на неї витрачати дефіцитні ракети.

Водночас у бойових умовах під час атаки великої кількості українських БпЛА та ракет на ухвалення такого рішення просто немає часу. Результат - це пропуск цілі та ураження нею об'єкта, який мав захищати "Панцир".

Модель СМД-Е

Експерт також зауважив, що про те, що "Панцирі" моделі СМД-Е з'явилися в Криму, наразі відомостей немає. Росія виробляє близько 30 "Панцирів" усіх модифікацій на рік, а скільки з них саме СМД-Е - невідомо.

"Найімовірніше, що цю новинку використовуватимуть для охорони Кремля та інших резиденцій Путіна", - сказав співрозмовник видання.

Захист Севастополя

Він також навів приклад, що таке насичене російськими військовими об'єктами місто, як Севастополь, захищають близько 10 "Панцирів". Тобто, каже він, з початку року Сили оборони України лише в Криму знищили або вивели з ладу таку кількість комплексів, скільки забезпечують оборону Севастополя.

"Не дивно, що після ураження минають тижні, а іноді й місяці, коли на атакованій позиції з'являється "Панцирь" на заміну", - зазначив військовий експерт.

Уповільнення виробництва

Він також зауважив, що удари по військових заводах уповільнюють, а часто й зупиняють на якийсь час процес виробництва комплектуючих, збирання пристроїв, блоків та механізмів.

Так, у Сил оборони України з'являються чергові вікна можливостей, які українські захисники успішно використовують, і українські "дронові санкції" показують високу ефективність.

Удари по Росії

Нещодавно у тимчасово окупованому Росією Криму було уражено інфраструктуру та засоби протиповітряної оборони військового аеродрому "Бельбек".

Зокрема, це зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, система керування безпілотниками "Орион" та наземна станція керування БпЛА "Форпост".

Крім того, до цього переліку входить пункт передачі даних "земля-повітря", диспетчерська вишка та ангар на аеродромі "Бельбек".

