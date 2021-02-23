В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув боєць з Полтавщини Микола Лебідь. Він був одним з трьох бійців, які втратили життя внаслідок пожежі в бліндажі.
Відповідна інформація з'явилася в спільноті "АТО-Майдан-Кременчук" у Facebook.
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Трагедія сталася неподалік Донецького аеропорту. Бійцю з Полтавщини було всього 22 роки.
"Протягом 2-3 днів ще буде працювати комісія із встановлення ДНК, а вже ближче до вихідних Кременчук знову буде у жалобі за своїм воїном, за своїм захисником, за сином України Миколою Лебедем. Царство Небесне, співчуття рідним, друзям. Слава Героям!", - йдеться у публікації.
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