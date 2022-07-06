Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС українськими військовими.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.
"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - зазначає ЦПД.
В повідомленні сказано, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати й евакуюватись людям східних областей у безпечні місця.
Як раніше повідомляв УНІАН, 2 липня російські ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки угруповання російських військ.
При цьому росЗМІ опублікували кадри з Герасимовим в командному пункті, який минулого тижня нібито відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Пізніше з'ясувалося, що насправді росіянам продемонстрували фото двомісячної давності. Фотографії, використані для ролика про Герасимова, датовані 5 травня.