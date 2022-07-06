Висока ймовірність вибуху, бо окупанти розраховують, що подібні провокації допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів.

Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС українськими військовими.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - зазначає ЦПД.

В повідомленні сказано, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати й евакуюватись людям східних областей у безпечні місця.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 липня російські ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки угруповання російських військ.

При цьому росЗМІ опублікували кадри з Герасимовим в командному пункті, який минулого тижня нібито відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Пізніше з'ясувалося, що насправді росіянам продемонстрували фото двомісячної давності. Фотографії, використані для ролика про Герасимова, датовані 5 травня.

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