Міноборони РФ поширює фейк про підготовку українськими військовими теракту /фото ua.depositphotos.com

Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС українськими військовими.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів. Окупанти дотримуються тактики "випаленої землі", тому після сьогоднішньої заяви з'явилась висока ймовірність вибуху на ТЕС", - зазначає ЦПД.

В повідомленні сказано, що через збільшення обстрілів та більшу ймовірність провокацій влада України закликає не зволікати й евакуюватись людям східних областей у безпечні місця.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 липня російські ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки угруповання російських військ.

При цьому росЗМІ опублікували кадри з Герасимовим в командному пункті, який минулого тижня нібито відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Пізніше з'ясувалося, що насправді росіянам продемонстрували фото двомісячної давності. Фотографії, використані для ролика про Герасимова, датовані 5 травня.

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