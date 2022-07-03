У Міноборони РФ не уточнювали, на якому напрямку або ділянці фронту нібито побував начальник Генштабу.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну в Міноборони РФ поширили черговий фейк про те, що начальник Генштабу країни-агресора Валерій Герасимов відвідав позиції російських окупантів на території України.

Про це повідомляє канал "Соловьиный помет" з посиланням на метадані відео телеканалу "Зірка".

Як йдеться в повідомленні, в Міноборони РФ показали ролик про візит генерала, проте насправді росіянам продемонстрували фото двомісячної давності. Фотографії, використані для ролика про Герасимова, датовані 5 травня.

У Міноборони РФ не уточнювали, на якому напрямку або ділянці фронту нібито побував начальник Генштабу.

Пропагандисти заявили, що Герасимов "заслухав доповіді командувачів та інших посадових осіб щодо виконання завдань спецоперації та бойового забезпечення дій російських угруповань за різними напрямками".

Візит Герасимова в Україну:

2 липня 2022 року російські ЗМІ повідомили про те, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки угруповання російських військ.

При цьому росЗМІ опублікували кадри з Герасимовим в командному пункті, який минулого тижня нібито відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вас також можуть зацікавити новини: