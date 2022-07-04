За таку показушність окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Російські вояки, які розмістився поблизу Енергодара Запорізької області, вигадали "оригінальний" спосіб, як водночас стати "героями" так званої "спецоперації" та не перетворитися на добриво для української землі.

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на розвідку.

Так, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян буцім-то "знищує" ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про свої "успіхи" вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню.

Така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та "героїчна" смерть –.мовиться у дописі.

За інформацією нашої розвідки, за такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Ситуація в Енергодарі

4 липня виповнилося рівно чотири місяці як Енергодар знаходиться в окупації. Росіяни викрадають місцевих, мародерять, та постійно атакують українців фейками.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в Запорізькій області Збройні сили України вже отримали військову допомогу від західних партнерів, завдяки чому суттєво покращили свої позиції на фронті. Ворог уже не почувається так вільно, як раніше.

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