В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.

Сьогодні українські військові вдарили по 3 пунктах управління та майже 10 районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотники, один літак та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

"Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії", - поінформували у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ

Наразі триває контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

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