Загальні втрати ворога становлять 370 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 13 січня, Збройні сили України ліквідували на фронті 840 російських загарбників.

Як пише Генштаб, загальні втрати РФ станом на сьогоднішній ранок досягли 370 тисяч військових.

Також наші війська знищили багато військової техніки противника:

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танків ‒ 6075 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 11302 (+33);

артилерійських систем – 8747 (+19);

засоби ППО ‒ 648 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),

крилаті ракети ‒ 1814 (+8),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11667 (+35);

спеціальна техніка ‒ 1353 (+8).

Водночас не змінилась кількість знищених РСЗВ (957), літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23), а також підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на фронті між окупантами та Силами оборони України відбулося 61 бойове зіткнення. Бої велись одразу на восьми напрямках фронту, але ЗСУ стримали ворога.

За даними ISW, кадрові війська РФ формують десантно-штурмові бригади для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

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