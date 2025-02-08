Також він висловив обурення тим, що Трамп шукає вигоду в питанні допомоги Україні.

Суперечки навколо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречні і передчасні".

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню RND. Він пояснив, що така позиція передбачає, що Україна після війни не поверне всі окуповані Росією території.

Він акцентував, що жодні рішення не повинні ухвалюватися в обхід самої України. "Насамперед потрібно закінчити війну і почати переговори, а не нав'язувати мир", - висловив думку німецький канцлер.

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Він висловив упевненість, що тільки після цього можна буде говорити про майбутні гарантії безпеки. В України буде своя армія, а Німеччина та інші союзники надаватимуть їй фінансову допомогу, зазначив Шольц.

Канцлер засудив ідею президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини. "На Україну нападають, і ми її підтримуємо, не вимагаючи нічого натомість. Таке ставлення має бути у всіх", - підкреслив Шольц.

Миротворці для України

У Європі обговорюється питання відправки миротворців в Україну. Але думки європейських політиків розділилися. При цьому Франція і деякі інші країни висловили готовність відправити свої миротворчі війська в Україну навіть без консенсусу з цього питання між усіма європейськими державами.

На думку президента України Володимира Зеленського, такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, яких потребує Україна.

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