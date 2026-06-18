Удар по Москві замовчали: російське ТБ майже не показало наслідки атаки

Після короткої згадки журналісти перейшли до висвітлення російських ударів по Україні.

Російські державні телеканали практично проігнорували масштабну атаку українських безпілотників на Москву вранці 18 червня. Попри пожежу на Московському нафтопереробному заводі, дим над столицею РФ та обмеження роботи аеропортів, федеральні ЗМІ або взагалі не згадували інцидент, або приділили йому лише кілька секунд ефірного часу.

Як повідомляє російське видання "Вот так", телеканали "Россия 1", "Первый канал" і НТВ майже не висвітлювали наслідки атаки. Найбільше уваги вони приділили іншим темам, зокрема інциденту з автобусом у Брянській області та повідомленням про ситуацію на фронті.

Зокрема, "Россия 1" обмежилася коротким повідомленням про нібито 180 збитих безпілотників та атаку на Московський НПЗ. Інформація про пошкодження житлових будинків, торговельного центру та інших об’єктів у Москві в ефірі не звучала.

Відео дня

"Первый канал" також лише побіжно згадав атаку, приділивши їй близько двадцяти секунд. Водночас у сюжеті не демонструвалися відео або фотографії наслідків удару. Після короткої згадки журналісти перейшли до висвітлення російських ударів по Україні.

Телеканал НТВ у ранковому випуску новин взагалі не повідомив про атаку на Москву. Лише у випуску о 10:00 ведучі коротко згадали про збиті дрони та тимчасові обмеження в роботі аеропортів.

За даними російських джерел, нинішня атака стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабної війни. Основною ціллю став Московський нафтопереробний завод, однак пошкодження також зафіксовані в житловому секторі та на інших об’єктах інфраструктури. Через загрозу ударів у столиці РФ тимчасово обмежували роботу всіх аеропортів.

У Службі безпеки України підтвердили причетність до операції. За даними відомства, внаслідок удару були пошкоджені резервуарний парк, установка первинної переробки нафти АВТ та установка гідроочищення дизельного пального. Це вже друга атака на Московський НПЗ протягом поточного тижня.

Удар по Московському НПЗ - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 18 червня українські дрони вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод (НПЗ), а також завдали ударів по цілях у Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Після ударів українських дронів жителі Москви почали жалітися на "нафтовий дощ", який помітили у різних районах російської столиці. За інформацією ЗМІ, "нафтовий дощ" пішов у Люберцях та Залізничному районі російської столиці після атаки дронів, а людей закликали не виходити без потреби з дому. Місцеві жителі масово публікують фото і відео чорних плям після дощу.

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