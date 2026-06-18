У Москві після ударів українських дронів по НПЗ випав 'нафтовий дощ' (відео)

Його помітили в різних районах російської столиці.

Після ударів українських безпілотників по Московському нафтопереробному заводу місцеві жителі почали жалітися на "нафтовий дощ", який почав йти в різних районах російської столиці.

Як повідомляє "Новая газета Европа", "нафтовий дощ" пішов у Люберцях та Залізничному районі після атаки дронів, а людей закликають не виходити без потреби з дому.

Місцеві жителі вони публікують фото і відео чорних плям після дощу.

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Також люди у місцевих чатах масово скаржаться, що не отримали жодних повідомлень про масовану атаку дронів. Інші вказують на те, що це не допомогло б, оскільки в московському регіоні немає укриттів.

Видання також зазначає, що російський оптовий нафтотрейдер вважає, що ураженння НПЗ у Капотні має катастрофічний характер.

Удари по НПЗ Москви: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив ураження дронами Московського НПЗ. Крім того, він повідомляв про збиття десятків дронів над Москвою.

Водночас, на тлі удару Сил оборони, в Москві почали масово скаржитися на роботу російської ППО, зокрема задаючись питаннями про те, як українські дрони взагалі можуть долітати до міста. Деякі кадри, що з'явилися в мережі, свідчать навіть про панічні настрої.

Один з очевидців подій, знімаючи на відео численні пожежі в місті, констатує, що "вся Москва горить", і заявляє, що треба евакуйовуватися.

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