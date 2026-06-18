Дрони масовано атакували Москву: є ураження

Попри щільну ППО над столицею країни-агресорки, українським дронам вдалося вдарити по важливому НПЗ росіян.

Українські безпілотники прорвали протиповітряну оборону над Москвою та вдарили по Московському нафтопереробному заводі (НПЗ) у Капотні. В результаті удару на НПЗ спалахнула пожежа.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив удари по НПЗ та повідомив, що над російською столицею нібито збито 33 дрони. "Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків", – повыдомив Собянін.

Як деталізували моніторингові Telegram-канали, вранці 18 червня жителі Москви та Підмосков'я повідомили про масовий проліт безпілотників. Попри заяви російської влади про нібито успішне збиття дронів, кілька з них все одно досягли цілі.

Відео дня

На відео, які з'явилися в мережі видно численні осередки займання на території НПЗ в Капотні. Над містом піднялися величезні стовпи чорного диму, які видно з усіх сторін Москви.

Зазначається, що НПЗ у Капотні розташований усього за 15 км від Кремля і є критично важливим для забезпечення москвичів паливом. Зокрема, завод забезпечує близько 40% потреб Московського регіону в бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб.

Пізніше з'явилася інформація про те, що ранкова атака стала однією з наймасовіших цього року. За даними росЗМІ, на підльоті до Москви було збито нібито 180 дронів.

Примітно, що зараз на МКАД обмежений рух в обох напрямках і водіїв попросили шукати шляхи об'їзду.

Також цієї ночі було гучно у Ростовській області. Там стався удар по нафтобазі в Гуково. Монітори повідомили, що внаслідок атаки пошкоджений тепловоз і сталося два займання.

Удари по Москві

16 червня влада Москви заявлала про збиття 25 БпЛА. Московський мер Сергій Собянін визнав ураження НПЗ. В той же день український президент Володимир Зеленський також підтвердив інформацію про удар по НПЗ у Москві, зазначивши, що це "справедлива відповідь на російські удари".

Пізніше видання Reuters з посиланням на два джерела повідомило, що нафтопереробний завод у Москві зупинив свою роботу після ударів Сил оборони України.

Вас также могут заинтересовать новости: