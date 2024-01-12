Кірбі закликав активізувати допомогу Києву на тлі застосування росіянами північнокорейських ракет для ударів по Україні.

Київ відчайдушно потребує фінансування США, оскільки РФ посилює атаки і бомбардує українську територію північнокорейськими ракетами.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Telegraph. "Дуже важливо, щоб Конгрес виконав цей додатковий запит з національної безпеки, і ми отримали більше фінансування", - сказав він.

Кірбі зазначив, що допомога, яку США надавали Україні, зараз припинилася, а "атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються".

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"І тепер... вони використовують північнокорейські балістичні ракети, щоб робити свою брудну роботу. Тому необхідність зараз гостра, особливо в ці зимові місяці", - акцентував Кірбі.

Допомога США Україні

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента США Джо Байдена на фінансову допомогу Україні.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

А 7 січня адміністрація президента США Джо Байдена не пояснила свою стратегію щодо України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що від цього залежать терміни схвалення нового пакет допомоги.

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