У промзоні Прилуцької громади були приховані кілька одиниць броньованої військової техніки

На Чернігівщині правоохоронці виявили схрон із російською броньованою військовою технікою.

Про це повідомили в Північному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

Згідно з інформацією, військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Служби безпеки України та представниками інших силових структур під час проведення контрдиверсійних заходів виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку.

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Під час відпрацювання оперативно-бойових заходів в рамках контрдиверсійної операції в Чернігівській області правоохоронці виявили приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

"Схованка знаходилась на території однієї з промислових зон Прилуцької громади. Також на території були розташовані декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль "Урал", - зазначається у повідомленні.

Військова техніка мала маскування.

Окупація та звільнення Чернігівщини – що варто знати

Під час повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року значна частина Чернігівської області була захоплена окупантами. Окупація тривала до початку квітня, вже 6 квітня більшість населених пунктів були звільнені. Попри зусилля окупантів, обласний центр Чернігів та найбільші міста області – Ніжин та Прилуки – окупантам взяти не вдалося.

Внаслідок російської агресії було зруйновано 4100 будівель. Серед них орієнтовно 80% складає житловий фонд. Також постраждали 133 навчальні заклади, з них 10 — повністю зруйновані.

На відновлення першочергових об’єктів критичної інфраструктури та соціально важливих об’єктів в регіоні вже виділено 250 мільйонів гривень.

Після деокупації регіони росіяни не припинили обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Деякі села Чернігівщини, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли – люди тікають від ворожих атак вглиб області та інші регіони.

Також в області триває розмінування. Тут працюють 11 розрахунків рятувальників, знищуючи вибухонебезпечні предмети, якими всіяно регіон внаслідок дій окупантів.

А схованки із ворожими боєприпасами виявляють на Чернігівщині чи не щотижня. Все знайдене поліцейські вилучають, зброю та боєприпаси в подальшому передають на потреби Збройних Сил України. Зокрема, як повідомили у секторі комунікацій ГУ НП у Чернігівській області під час відпрацювання населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією військ РФ, поліцейські виявили поблизу одного з сіл Корюківського району сховок, із гранатометом, грантами, набоями, мінами та іншим.

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