Сьогодні зафіксовано п’ять ворожих обстрілів, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять ворожих обстрілів, в результаті поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного з них задовільний, другого – важкий", - йдеться в повідомленні.

Російські найманці з початку доби відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів у бік Авдіївки, обстрілювали позиції ОС неподалік Мар’їнки, а поблизу Широкиного здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Пищевик окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - додали в штабі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними головного управління розвідки Міноборони, російські війська на окупованому Донбасі влаштували так званий "єдиний день вогню". Окупанти тренують артилерійські підрозділи та мінують місцевість.

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