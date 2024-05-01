На фронті гинуть молоді командири, їх треба кимось замінювати, - Ходжес

Американський генерал зазначив, що Україні необхідно змінити підхід до кадрових питань в армії.

Україні потрібно змінювати підхід до кадрової системи в армії та робити акцент на розвитку і підготовці лідерів.

Про це заявив американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач Сил США в Європі у коментарі NV. За його словами, під час війни завжди так трапляється, що молоді офіцери платять своїм життям, оскільки дуже помітні на передовій і намагаються повести за собою солдатів.

"Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат. Ви повинні бути в змозі замінити їх", - сказав він. Відео дня

Тому важливо активно розвивати навички молодших офіцерів, починаючи ще з рівня кадетів. В цілому Україні потрібно залучати більше людей до збройних сил, щоб сформувати нові бригади. Адже це дасть можливість командуванню виводити підрозділи із зони бойових дій на 3−4 місяці, під час яких вони пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.

"А потім знову вирушать у бій", - додає Ходжес.

Генерал додав, якщо ж говорити про здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ знадобиться ще більше новобранців.

"М'ясорубка" на фронті

На східному фронті в Україні далеко не спокійно. До кінця вихідних українські війська відійшли з трьох сіл у Донецькій області. Цей тактичний відступ видає глибшу вразливість Києва.

Як пише The Washington Post, без боєприпасів та свіжих сил Україна опинилася у вразливій позиції перед російським наступом. На фронті картина похмурішає з кожним днем, жертви стрімко зростають з обох сторін конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: