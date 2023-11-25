Загинув Павліченко 18 листопада в районі села Вербове, Запорізької області.

Колишній політвʼязень часів президентства Віктора Януковича Сергій Павліченко загинув на фронті. Про це повідомив футбольний клуб "Динамо", до руху вболівальників якого входив Павліченко.

"Знову чорна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник "Динамо" Сергій Павліченко. Він був бійцем 78-го полку ДШВ, відчайдушно захищав Україну до останнього подиху і зараз віддав найцінніше – своє життя", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.

Відео дня

Хто такі Павліченки - деталі

Батька і сина Павліченків, Дмитра і Сергія, звинувачували у причетності до вбивства судді Сергія Зубкова. У 2012 році Голосіївський районний суд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія – до 13 років позбавлення волі. "Ультрас" "Динамо (Київ)" брали активну участь в акціях "Свободу Павліченкам".

У 2014 році Верховна Рада вирішила звільнити політичних в’язнів, зокрема звільнила Дмитра та Сергія Павліченків, яких було засуджено за звинуваченням у вбивстві судді.

Вас також можуть зацікавити новини: