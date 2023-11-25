Колишній політвʼязень часів президентства Віктора Януковича Сергій Павліченко загинув на фронті. Про це повідомив футбольний клуб "Динамо", до руху вболівальників якого входив Павліченко.
"Знову чорна звістка з фронту сколихнула нашу громаду. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. Небесне військо поповнив громадський активіст та уболівальник "Динамо" Сергій Павліченко. Він був бійцем 78-го полку ДШВ, відчайдушно захищав Україну до останнього подиху і зараз віддав найцінніше – своє життя", - сказано у повідомленні.
Там зазначили, що загинув Сергій 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.
Хто такі Павліченки - деталі
Батька і сина Павліченків, Дмитра і Сергія, звинувачували у причетності до вбивства судді Сергія Зубкова. У 2012 році Голосіївський районний суд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія – до 13 років позбавлення волі. "Ультрас" "Динамо (Київ)" брали активну участь в акціях "Свободу Павліченкам".
У 2014 році Верховна Рада вирішила звільнити політичних в’язнів, зокрема звільнила Дмитра та Сергія Павліченків, яких було засуджено за звинуваченням у вбивстві судді.