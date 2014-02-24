ВР звільнила 23 політв'язнів, серед яких Павличенки

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення політв'язнів” (реєстраційний номер 4202).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 316 із 367 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначено: “Беручи до уваги те, що мирні народні протести, які почалися в Україні внаслідок рішення Президента Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, що призвело до виходу на вулиці мільйонів громадян України, аби захистити демократію і громадянські свободи, отримали жорстоку репресивну протидію по відношенню до протестувальників, активістів-правозахисників та журналістів зі сторони спецпідрозділу «Беркут», і внаслідок здійснення українською владою політики залякування, репресій, катувань і насильства щодо протестувальників більш ніж 2 тис. людей отримали поранення, багато людей було викрадено, 77 осіб загинуло, а десятки людей стали політв’язнями (були затримані, арештовані і ув’язнені), а також арешти політв’язнів, що були здійснені до цього часу, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє негайно звільнити політв'язнів”.

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Серед них: Віталій Запорожець, Володимир Шпара, Сергій Бевз, Ігор Мосійчук, Андрій Білецький, Ігор Михайленко, Віталій Княжеський. Віталій Применко, Дмитро Павличенко, Сергій Павличенко, Антон Бойко, Антон Шамов, Дмитро Світанько, Олександр Радолов, Владислав Попович, Рустам Уразгельдиєв, Сергій Ярмоленко, Андрій Бондаренко, Анатолій Попович, Ігор Ганненко, Віктор Смалій, Олег Однороженко, Андрій Наливайко.

Крім того, постановою доручено Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратурі, у зв’язку з відсутністю у діях цих осіб складу злочину (правопорушення), невідкладно забезпечити припинення кримінальних та адміністративних справ щодо них.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.