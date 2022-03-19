Цього раз спрацювали підрозділи ППО в Бучанському районі.

На Київщині підрозділи протиповітряної оборони збили черговий ворожий бойовий вертоліт К-52.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Мінус ще один ворожий вертоліт! Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 березня у Києві було зафіксовано факт використання російськими окупантами нового виду зброї. Випущений з російської системи залпового вогню снаряд спускався на парашуті на місто Київ.

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