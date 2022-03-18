Черговий доказ божевільних геополітичних амбіцій російського диктатора.

Раніше на цьому тижні російські пропагандисти відкрито погрожували Європі і НАТО. Вони розповідали, що обов'язково нанесуть удар у відповідь на західні санкції, які наклали на РФ через вторгнення в Україну. А зараз з'явився черговий доказ непомірних геополітичних амбіцій влади країни-агресора і Володимира Путіна, зокрема. Судячи з усього, президент Росії дійсно хоче розв'язати повномасштабну війну з Європою. Інакше пояснити напис на нещодавно збитому вертольоті РФ не виходить.

Вчора УНІАН писав у Telegram, що солдати ЗСУ знищили російський багатоцільовий вертоліт Ми-24. А сьогодні в Мережі спливла нова фотографія цієї техніки. Виявляється, на корпусі вертольота був присутній напис "На Берлін".

І ні, цей Мі-24 не брав участі у Другій світовій війні. Серійне виробництво зазначеного модельного ряду техніки стартувало тільки в 1971 році. Звідси і напрошуються висновки про реальні плани воєнного злочинця Путіна і його сподвижників.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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