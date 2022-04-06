Наразі триває зачистка області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Київщині все ще триває зачистка диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

"Наша армія потужна... і дала відсіч окупації Київської області... У сам Київ ми їх не пустили, скільки би вони не робили атак. Багато було атак, контратак, бомбардувань, але сьогодні Київська область майже звільнена. Майже, тому що сьогодні ще працює наша служба безпеки, наші військові працюють, тому що ті чи інші невеличкі ДРГ ще залишилися", - зазначив президент.

За його словами, наразі триває зачистка області.

"Вони відійшли, тому що у нас потужна армія чи тому що це зміна тактики? Ми вважаємо, що це і перше, і друге разом", - сказав він.

Зеленський наголосив, що по-перше, ворог не витримав відсічі українського війська, а по-друге, все ще розраховує битися за Донбас, тимчасово окуповані території сходу та півдня України.

Як повідомляв УНІАН, на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

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