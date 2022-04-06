В області заборона дійсна ще з 20 березня.

На період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови № 164 від 29 березня.

Винятком є транспорт і техніка, які використовуються Збройними силами України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами.

Відповідна заборона запроваджена, зокрема, для запобігання реальній загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.

Додамо, що 20 березня аналогічне рішення прийняли у Київській області. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Чи можна вже повертатися у Київ

Мешканців столиці просять утриматися від повернення до Києва ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися поки до своїх домівок жителів звільнених від окупантів передмість Києва.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поступово відновлює повноцінну роботу наземний транспорт. Зокрема, станом на сьогодні в місті курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв.

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