Зеленський попросив звернути увагу на те, як військові Росії відносяться до своїх ще побратимів, які поранені або загинули.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає російських військових нацистами, та розкритикував Росію за ставлення до своїх же солдатів.

В інтерв’ю турецькому каналу Habertürk він попросив звернути увагу на те, як військові Росії відносяться до своїх ще побратимів, які поранені або загинули.

"Вони не забрали трупи і поранених. Вони їх не ховали. Вони – бігли, знімаючи з них взуття, годинники, все, що на них було. Це ж їхні брати і сестри, як вони кажуть. З якими ще вчора вони воювали проти нас. А сьогодні забирають усе, що в них було", – сказав Зеленський.

Він розповів, що ті поранені російські військові, які залишались на дорогах, отримували допомогу від українських лікарів у наших лікарнях. Він пригадав, що під час візиту до однієї з лікарень, в яку прибув для того, аби нагородити наших захисників, був і російський десантник у реанімації. Там українські лікарі боролись за його життя.

"Це показує відношення Росії до будь-чого людського в цілому. Вони прийшли до нас знищити, як нацисти, і так само вони ставляться до своїх людей, яких тут залишили гнити в землі", – додав Зеленський.

Нагадаємо, армія путінських посіпак продовжує використовувати тактику терору на території України. Окупанти бомблять мирні міста і вбивають цивільних. Обстріл пологового будинку в Маріуполі показав, на які звірства здатні "орки" з РФ, яких не можна називати справжніми солдатами. Про кількість убитих за час війни українців висловився Міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, цивільних вже померло більше, ніж представників усіх силових структур в країні.

Вас також можуть зацікавити новини: