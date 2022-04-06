Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає російських військових нацистами, та розкритикував Росію за ставлення до своїх же солдатів.
В інтерв’ю турецькому каналу Habertürk він попросив звернути увагу на те, як військові Росії відносяться до своїх ще побратимів, які поранені або загинули.
"Вони не забрали трупи і поранених. Вони їх не ховали. Вони – бігли, знімаючи з них взуття, годинники, все, що на них було. Це ж їхні брати і сестри, як вони кажуть. З якими ще вчора вони воювали проти нас. А сьогодні забирають усе, що в них було", – сказав Зеленський.
Він розповів, що ті поранені російські військові, які залишались на дорогах, отримували допомогу від українських лікарів у наших лікарнях. Він пригадав, що під час візиту до однієї з лікарень, в яку прибув для того, аби нагородити наших захисників, був і російський десантник у реанімації. Там українські лікарі боролись за його життя.
"Це показує відношення Росії до будь-чого людського в цілому. Вони прийшли до нас знищити, як нацисти, і так само вони ставляться до своїх людей, яких тут залишили гнити в землі", – додав Зеленський.
Нагадаємо, армія путінських посіпак продовжує використовувати тактику терору на території України. Окупанти бомблять мирні міста і вбивають цивільних. Обстріл пологового будинку в Маріуполі показав, на які звірства здатні "орки" з РФ, яких не можна називати справжніми солдатами. Про кількість убитих за час війни українців висловився Міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, цивільних вже померло більше, ніж представників усіх силових структур в країні.