Російському військовому було 22 роки.

Під час боїв в Миколаївській області українські захисники ліквідували уродженця Хакасії, чиє ім’я співзвучне з прізвищем очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу, уродженця російської республіки Тува.

Про ліквідацію окупанта повідомив Telegram-каналі "Николаевский Ванек", який також опублікував документи знищеного росіянина.

"На Миколаївщині застрелили Шойгу. Подробиці пізніше", – йдеться в повідомленні.

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З інформації на документі випливає, що вбитий окупант на ім’я Шойгу Емер-Оолович Сат – мав в листопаді відсвяткувати 23-річчя, якби відомство Сергія Шойгу не відправило його помирати в Україні.

Нагадаємо, це не перший російський "воїн" із промовистим ім'ям, якого ліквідували в Україні. Раніше українські захисники знищили 22-річного курсанта РПЦ Соловйова - тезка топ-пропагандиста Кремля.

Втрати Росії в Україні

Станом на 28 березня 2023 року втрати Росії, яка розв’язала загарбницьку війну проти України, перевищили 171 тисячу. За останню добу українські воїни знищили 570 окупантів.

За минулий тиждень Силами оборони України знищено близько 5640 окупантів.

Британська розвідка також розповіла, яких втрат ворог зазнав біля Авдіївки.

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