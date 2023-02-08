Губернатор Туви заступився за земляків, які вирушили через півсвіту на війну вбивати українців.

Міністерство оборони РФ погодилося перевести в інший підрозділ мобілізованих з Туви, які раніше поскаржилися на знущання з боку бойовиків "ДНР". Про це повідомив голова Республіки Тува Владислав Ховалиг.

"Мені повідомили, що в Міністерстві оборони позитивно поставилися до питання про переведення наших мобілізованих з ДНР в 55-ту бригаду", – написав він у своєму Телеграм.

За словами губернатора, саме в цьому підрозділі служать більшість мобілізованих тувинців. Тому ухвалено рішення перевести туди і тих, що постраждали від бойовиків "ДНР", опинившись з ними разом в одному підрозділі.

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"За існуючими вимогами, перехід в розташування іншої військової частини - справа нешвидка, але сподіваюся на оперативне рішення", – додав голова Туви.

Знущання над тувинцями у військах окупантів

Раніше цього тижня в мережі з'явилося звернення російських "мобіків", призваних на території Туви, в якому вони поскаржилися на знущання з боку товаришів по службі з числа бойовиків "ДНР".

За словами тувинців, бойовики їх били і навіть стріляли в них. Також мобілізовані поскаржилися, що їх відправили на фронт без підготовки і тепер хочуть кинути на забій.

За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан російських мобіків в цілому залишається не кращим. Вони відмовляються брати участь у бойових діях. Після бунтів частину з них повертають на територію РФ.

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