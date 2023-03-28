Росіяни досягли лише незначного успіху ціною великих втрат бронетехніки.

Російські окупанти посилили штурми Авдіївки з метою оточити місто. Проте ворожі сили домоглися лише незначного просування вперед ціною величезних втрат бронетехніки.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків при спробі оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу — першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну з серпня 2022 року".

У згаданому підрозділі, згідно з численними повідомленнями з відкритих джерел, спостерігаються великі проблеми з дисципліною і низьким моральним духом. Окупанти з 3-го армійського корпусу проходили навчання в Білорусі, але, незважаючи на це, формування демонструє обмежену боєздатність.

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"Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, в основному пов'язані з тактично небездоганними лобовими атаками, подібними до тих, що були в інших недавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, в районі міста Вугледар", — підсумували в британській розвідці.

Ситуація в Авдіївці: остання інформація

Аналітики Інституту вивчення війни ISW у звіті від 23 березня повідомилии, що рашисти змінили пріоритет. Вони сповільнили наступ у Бахмуті і зосередилися на розгортанні маневрів на інших напрямках. Одним з таких стала Авдіївка.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що в районі міста окупанти діють обережніше — проводять розвідку і здійснюють масовані артилерійські обстріли.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про заборону на відвідування населеного пункту з 27 березня. Це стосується і волонтерів з журналістами.

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