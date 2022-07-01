Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 258 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

У Миколаївській області за добу внаслідок ворожих обстрілів поранено п'ятьох людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму Telegram-каналі.

За її словами, знову зафіксовані ракетні удари по місту Миколаєву - сьогодні з ранку близько 10 прильотів.

Також під обстрілами опинилися Баштанський і Миколаївський райони - обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській, Інгульській, Первомайській, Куцурубській, Радсадівській та Галіцинівській громадах.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - зазначила Замазєєва.

Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 258 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, ще 50 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Миколаєві прогриміла серія вибухів. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вранці ворог завдав ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві, обійшлося без жертв.

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