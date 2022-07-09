Захисники України продовжують успішно знищувати ворога, їхню техніку та склади з боєприпасами, зазначили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку зберігається загроза ворожих ракетних ударів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що РФ у Чорному морі серйозно скоротила угрупування своїх кораблів, і тепер Україні загрожує удвічі менше крилатих ракет типу "Калібр", ніж раніше, - 20, а не 40.

Вас також можуть зацікавити новини: