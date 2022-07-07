На місці ворожої атаки працюють рятувальники, зазначив мер Краматорська.

Російські окупанти завдали авіаракетний удар по центральній частині Краматорська, є жертви.

Про це повідомив у Facebook міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

"З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - пише він.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивники, зокрема в Донецькій області, обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури - у Краматорську ворожа ракета влучила у вокзал, були десятки жертв.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що за минулу добу - упродовж 6 липня, вороги у Донецькій області вбили сімох мирних жителів. За його даними, найбільше жертв було у Торецьку - три особи.