Російські окупанти завдали авіаракетний удар по центральній частині Краматорська, є жертви.
Про це повідомив у Facebook міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
"З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - пише він.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Супротивники, зокрема в Донецькій області, обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури - у Краматорську ворожа ракета влучила у вокзал, були десятки жертв.
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що за минулу добу - упродовж 6 липня, вороги у Донецькій області вбили сімох мирних жителів. За його даними, найбільше жертв було у Торецьку - три особи.