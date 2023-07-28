У відомстві пообіцяли, що ворога чекають неприємні сюрпризи.

На північному кордоні України планують посилити захист у зв'язку з перекиданням бойовиків ПВК "Вагнера" до Білорусі.

Йдеться як про військові, так і про інформаційні загрози, повідомляє Служба безпеки України. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк провели зустріч, на якій обговорили ймовірні загрози на півночі України.

"Співробітники Служби безпеки також володіють інформацією про роботу підконтрольних ПВК хакерських угрупувань, "фабрик тролів" та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти нашої держави. Тому, особливу увагу під час зустрічі звернули на посилення стійкості сил оборони України до сучасних кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Вітюк та Наєв визначили кроки для протидії ворожим безпілотникам з використання кіберзасобів і знищення російських засобів РЕБ та РЕР.

"Підрозділи СБУ та ЗСУ вже мають достатньо досвіду у протидії військовим, кібер та інформаційним загрозам державі. Тому ворога чекають лише неприємні сюрпризи", - підсумували у відомстві.

"Вагнер" у Білорусі і небезпека для України

У ДПСУ заявили, що наразі на території Білорусі знаходяться трохи більше п’яти тисяч російських найманців, але вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною. Поряд з українсько-білоруським кордоном не фіксується переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких ворожих підрозділів.

Сьогодні, 28 липня, до бази Цель приїхала вже 13-а колона "Вагнера". В колоні бойовиків налічується мінімум 80 одиниць автомобільної техніки: бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗ, автобуси, Камази тентовані і бортові, фури і Урали, пікапи і легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором і буханки.

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