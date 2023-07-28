Речник відомства Андрій Демченко прокоментував активність найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі.

Наразі на території Білорусі знаходяться трохи більше п’яти тисяч російських найманців, але вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що поряд з українсько-білоруським кордоном не фіксується переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких ворожих підрозділів. Про це він сказав в ефірі телемарафону, коментуючи активність "вагнерівців" в Білорусі.

Демченко зауважив, що ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою.

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"Можна сказати, що безпосередньо по лінії кордону - спокійною. Ми не бачимо поряд з нашим кордоном переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів, які могли б становити загрозу Україні", - зазначив він.

Стосовно перебування на території Білорусі російських найманців з приватних військових компаній, речник повідомив: "За нашими даними, наразі їх там трохи більше п’яти тисяч".

"Вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною. Проте підрозділи розвідки і, зокрема розвідки Державної прикордонної служби продовжують відстежувати їхні умови перебування, як вони будуть надалі залучені і наскільки вони становитимуть загрозу Україні", - зауважив Демченко.

Водночас наразі, додав він, найманцями "більше нагнітають ситуацію, в тому числі відносно країн Європейського Союзу".

"Це такий фактор впливу, який вони продовжують використовувати. Один із. Оскільки Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у цій нічим неспровокованій кривавій війні", - сказав речник.

Активісти уточнили кількість "вагнерівців" у Білорусі

Як повідомлялося, згідно з даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", вранці 23 липня на білоруську територію прибула вже десята за рахунком колона з членами приватної військової компанії "Вагнер".

За даними активістів, у колоні російських найманців було щонайменше 10 одиниць техніки. Зазначалось, що станом на 24 липня їхня кількість вже становить 3450-3650 осіб.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 липня, Генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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