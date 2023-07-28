У колоні щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки, включно з бронеавтомобілями та бензовозами.

Зараз 13-а колона ПВК "Вагнер" їде по трасі М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів (Білорусь).

Як писати моніторингова група "Беларускі Гаюн", в колоні бойовиків налічується мінімум 80 одиниць автомобільної техніки: бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗ, автобуси, Камази тентовані і бортові, фури і Урали, пікапи і легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором і буханки.

"Примітно, що деякі бронеавтомобілі рухаються зі зміненою задньою частиною — у вигляді КУНГа, на який нанесений хрест, як санітарна машина. Також в колоні був помічений сірий автобус з червоно-зеленим поєднанням кольорів лукашистів і їх гербом", - повідомляє "Гаюн".

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Зазначається, що машини рухаються на номерах "ЛНР" або РФ, у супроводі ДАІ. За даними Моніторингової групи, зараз колона проїжджає Осиповичі і далі, як і всі попередні, піде в напрямку наметового табору ПВК "Вагнер" в село Цель.

ПВК "Вагнер" в Білорусі

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 липня "вагнерівці" вперше привезли до Білорусі бронетехніку. У колоні з 30 автомобілів були помічені бронеавтомобілі "Щука", які є одними з найефективніших транспортних засобів ПВК "Вагнер".

26 липня з'явилися супутникові знімки бази "Цель" в Білорусі. Журналісти підрахували, що там знаходиться близько 750 одиниць техніки "вагнерівців", її кількість за тиждень зросла в півтора рази.

Однак увечері 27 липня "Вагнер" перевіз до Білорусі ще близько 50 одиниць техніки, включаючи бронеавтомобіль.

The Washington Post пише, що на північному кордоні України зростає напруга у зв'язку з перебуванням в країні найманців ПВК "Вагнер". Кордон посилює не тільки Україна, а й Польща.

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