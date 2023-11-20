Російські окупанти продовжують застосування на території України заборонених міжнародними угодами протипіхотних мін.

На Таврійському напрямку Сили оборони України відмінусували понад 280 російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Російські окупанти продовжують застосування на території України заборонених міжнародними угодами протипіхотних мін, зокрема ПОМ-2. На таврійському напрямку ворог завдав 1 авіаудар, 1 ракетний удар, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 544 артобстріли", - відзначив Тарнавський.

Водночас, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.

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"Загальні втрати ворога склали 283 особи. 3 окупанти здалися в полон", - повідомив бригадний генерал.

Крім того, знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 бойову броньовану машину, 4 БпЛА, 3 автомобілі. Ще знищено 1 склад боєприпасів.

"Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", - додав Тарнавський.

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу знищили 640 російських загарбників, в результаті загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2023 року склали близько 319 тисяч 210 осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Авдіївському напрямку окупанти не полишали спроб оточити Авдіївку.

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