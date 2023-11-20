Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

За минулу добу окупанти наступали на п’яти напрямках, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Зокрема, найгарячіше було на Мар’їнському напрямку, де українські воїни відбили 16 атак. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак. Водночас на Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

Відео дня

"На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. "Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак", - повідомили у Генштабі.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних дій не вів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, у Генштабі зазначили, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті

Ворог дещо знизив активність на найгарячіших напрямках - Мар’їнському, Авдіївському, Бахмутському та Куп’янському, хоча й продовжує штурми.

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 19 листопада заявив про зниження інтенсивності ворожих атак на Таврійському напрямку, так само і біля Авдіївки. Щодо можливих причин зменшення інтенсивності атак, Штупун зазначив, що окупанти останніми днями зазнали досить відчутних втрат в піхоті, до того ж погода не є сприятливою.

Водночас Сили оборони продовжують операції на лівому березі в Херсонській області. Як зазначають експерти, потенційно цей український плацдарм відкриває дорогу на Крим, але успіх буде залежати від двох факторів – реакції росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: