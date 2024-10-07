На місце виїхали "швидкі" та рятувальники.

Ввечері у понеділок, 7 жовтня, на нафтобазі в окупованій Феодосії, яка вночі опинилася під українською атакою, вибухнула цистерна.

Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників повідомляє, що цистерна спалахнула близько 21:07. Туди одразу виїхали карети швидкої медичної допомоги та пожежники. Паблік також публікує відео потужної пожежі:

"У Феодосії 7 жовтня почалося з феєрверку на честь дня народження Путіна. І феєрверком закінчується".

Атака на нафтобазу в Феодосії

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в окупованому Криму оголошували повітряну тривогу. В мережі писали про гучні вибухи біля військового аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Згодом стало відомо про можливе ураження нафтобази АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, де після вибухів зайнялася пожежа.

Вранці Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку на цей об'єкт. Наслідки удару по нафтобазі ще уточнуюються, однак в заяві зазначається, що це найбільший за обсягами перевалки нафтопродуктів термінал півострова.

Крім того, військові повідомили, що російська загарбницька армія використовувала її для власних потреб у війні.

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