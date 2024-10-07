Окупаційна влада мовчить.

У ніч на понеділок, 7 жовтня, в окупованому Російською Федерацією Криму пролунала серія вибухів.

Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих жителів пише, що в районі військового аеродром "Саки" чули сім потужних вибухів. Також чути стрілянину - ймовірно, працює російська протиповітряна оборона.

За даними пабліка, відгомони цих вибухів чути і в Сімферопольському районі. А раніше повідомлялося, що з військового аеродрому "Бельбек" злетіли російські винищувачі.

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Атаки на аеродром "Саки"

Як відомо, авіабаза розташована поблизу населеного пункту Новофедорівка. 9 серпня 2022 року там прогриміла серія вибухів, унаслідок яких окупанти могли втратити літаки.

Уже у вересні 2023 року аеродром опинився під комбінованою атакою українських безпілотних літальних апаратів і ракет "Нептун".

На початку січня цього року повідомлялося про український удар по російських радіолокаційних позиціях на авіабазі "Саки" та складу техніки поблизу Гришиного.

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