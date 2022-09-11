Херсонське угруповання поступово вмиратиме під нашим вогневим впливом.

Росія перекинула під Херсон понад тисячу бійців Кадирова, але це навряд чи вплине на хід боїв на півдні.

Про це в ефірі FREEDOM розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це два батальйони. Кадирівці – це Росгвардія, не піхота, вони не вміють воювати. Єдине, чим вони можуть похвалитися – це те, що за старою традицією вони вміють вести партизанську війну", – відповів експерт.

Але, погодився Жданов, Херсонська область – зовсім інша територія, вона не придатна для партизанського руху, навченого в гірській місцевості.

"Вони (росіяни) можуть перекидати через Дніпро тільки піхоту. Ну перевезуть вони з десяток машин на понтонах, і то – за умови, що вони не потраплять під наш вогневий наліт", – додав він.

Херсонське угруповання поступово буде вмирати під нашим вогневим впливом, там уже ситуація не змінювана, підсумував Жданов.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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