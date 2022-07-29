За його даними, молодих людей, які висловлюють неугодні ворогу думки, забирають на підвал, де їм "промивають мозок".

На лінії фронту в Луганській області проривів російських окупантів немає – всі спроби ворога ЗСУ відбило.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На вулицях окупованих міст місяцями лежать тіла загиблих, не розбираються завали розбитих будинків, де теж залишаються тіла людей", - повідомив він.

Також за даними Гайдая, російські лікарі, які приїжджають в нещодавно окуповані міста області, працюють там в захисних костюмах. А з приймальних відділень лікарень, які були відбудовані і оснащені минулоріч, нове обладнання вивозять в бік Луганська.

"Молодих людей, які висловлюють неугодні ворогу думки, забирають на підвал, де їм "промивають мозок"", - також повідомив Гайдай.

Кірм цього він зауважив, що на "Азот" окупанти влаштували на роботу перших 300 осіб. До початку військової агресії там працювало декілька тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Гайдай заявив, що в окупованих три місяці тому Кремінній, Попасній, Рубіжному досі не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення РФ. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати.

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